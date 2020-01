Giuseppe Conte in bicicletta: “La tenacia non mi ha mai abbandonato” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella giornata della Befana il premier Giuseppe Conte ha scelto di pubblicare sui suoi profili social una foto alquanto singolare: un bimbo in bicicletta. Allegato all’immagine, inoltre, un commento che spiega come da bambino il nostro Presidente del Consiglio si divertisse a girare sulle due ruote con i calzoncini, la frangetta e un bel sorriso. Nonostante lo scatto sia in bianco e nero, moltissimi hanno apprezzato il ricordo del premier. Non sono mancati, però, nemmeno i commenti in polemica: data la situazione attuale, sostengono alcuni, il nostro premier pensa alla bicicletta. Giuseppe Conte in bicicletta “Frugando fra i cassetti di una vecchia scrivania mi è capitata fra le mani questa foto di cui avevo perso il ricordo”. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha mostrato un’immagine in bianco e nero che lo raffigura da bambino in bicicletta. ... Leggi la notizia su notizie

