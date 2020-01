Firefly: la serie potrebbe tornare in tv grazie a Fox? (Di giovedì 9 gennaio 2020) La serie cult Firefly potrebbe forse ritornare sul piccolo schermo grazie a Fox, come ha rivelato uno dei produttori. Firefly potrebbe tornare in tv con una serie revival in futuro su Fox, come ha rivelato il produttore Tim Minear che ha risposto ad alcune domande dei fan dopo dei tweet che avevano fatto ipotizzare un possibile progetto in fase di sviluppo. Il produttore Tim Minear ha parlato della possibile produzione di un nuovo capitolo della storia, accennando al film arrivato nelle sale cinematografiche nel 2005: "Joss Whedon in un certo senso lo ha riportato in vita realizzando Serenity". Le sue dichiarazioni relative a Firefly sono proseguite dichiarando: "Ma abbiamo parlato di varie diverse versioni e di come potrebbe funzionare. ... Leggi la notizia su movieplayer

