Australian Open: assegnata una wild card a Maria Sharapova che sarà nel tabellone principale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Maria Sharapova sarà nel tabellone principale degli Australian Open. La campionessa russa è sprofondata al numero 147 del ranking mondiale e per partecipare al primo slam dell’anno avrebbe avuto bisogno di passare per le qualificazioni. La 32enne sta cercando di tornare ai livelli di qualche anno fa quando dominava la scena mondiale. In tal senso è passata nella scuderia di coach Riccardo Piatti. Lo scorso anno la sua corsa negli Australian Open si è conclusa al quarto turno contro Barty. Probabilmente, però, questo è stato il punto più alto di una stagione complicatissima. Sharapova, infatti, non è più riuscita a superare il secondo turno in nessun torneo al quale ha partecipato, anche a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno tenuta lontana dai campi per diverso tempo. La tennista russa, come riportato da Eurosport, si è detta estremamente felice per ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Australian Open 2020: è allarme Italia. Sinner Berrettini Seppi Cecchinato e Sonego: avvio con troppe incognite -… - OA_Sport : Australian Open 2020: è allarme Italia. Sinner, Berrettini, Seppi, Cecchinato e Sonego: avvio con troppe incognite - tennispaolorosi : Australian Open ???? Tutti Pronti sta per ripartire il #paolorosigrandslam tappa #australianopen #2k20. 1-2 Febbraio… -