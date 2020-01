Aereo precipitato in Iran: ritirata le versione del guasto a un motore, la vicenda si tinge di giallo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cambio di versione sullo schianto dell’Aereo in Iran, e la faccenda diventa preoccupante. Una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’ambasciata ucraina in Iran secondo cui lo schianto di un Boeing della Ukraine International Airlines era stato causato da un guasto a un motore è stata ora modificata, precisando che tutte le informazioni sulla sciagura avvenuta nei pressi di Teheran saranno fornite da una commissione ufficiale. Lo riporta la Tass. Anche il premier ucraino Aleksey Goncharuk nel corso di un briefing ha chiesto caldamente di “non costruire versioni fino alle conclusioni definitive della commissione“.L'articolo Aereo precipitato in Iran: ritirata le versione del guasto a un motore, la vicenda si tinge di giallo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

