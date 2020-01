Tuttosport: il Napoli vuole trattenere Hysaj fino a fine stagione (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Napoli era partito decisamente in vantaggio per il mercato di gennaio, sembrava che il club azzurro avesse l’intenzione di inserire in rosa un terzino sinistro per sostituire Ghoulam e invece, secondo quanto riporta Tuttosport oggi, sembra che la società abbia bloccato tutto e si sia convinta a trattenere Hysaj fino al termine della stagione Congelato, al momento, ogni discorso per quanto riguarda il terzino sinistro. Senza l’uscita di Ghoulam, ancora ai box, il Napoli non intende inserire altri giocatori. Una decisione che potrebbe trattenere Hysaj, seguito da Roma, Tottenham e Juve, sino a fine stagione. Sono sul taccuino di Giuntoli i nomi di Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, e di Leonardo Koutris, talento dell’Olympiacos, ma al momento la decisione è rinviata alle ultime settimane del mercato di gennaio. L'articolo Tuttosport: il Napoli vuole trattenere ... Leggi la notizia su ilnapolista

