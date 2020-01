Smog, l’anticiclone fa impennare i livelli di polveri sottili: blocchi al Nord e fino in Toscana (Di martedì 7 gennaio 2020) Una cappa di Smog avvolge la Pianura Padana e così scattano nuovi blocchi del traffico e limitazioni nel riscaldamento domestico e nelle attività agricole. Ma la situazione non riguarda solo il Nord. L’aria inquinata impone divieti anche in Toscana, a Firenze e Viareggio. La causa è l’anticiclone che da giorni staziona sull’Italia, con poche speranze che il quadro possa cambiare nel breve periodo. A metà settimana, le nebbie potrebbero aggravare l’inquinamento. Previsioni Meteo, la tendenza a 20 giorni: anticiclone ma anche locali piogge. Più mite al Nord, freddo al Sud A Torino e in altri 12 comuni della provincia vengono applicate per la prima volta le misure previste dal semaforo rosso del piano antiSmog previsti dall’accordo del Bacino padano, quando il livello delle micropolveri per 10 giorni consecutivi supera i 50 microgrammi al metro cubo. Da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

