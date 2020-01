Osteoporosi e cause: un particolare fattore mette a rischio la salute delle ossa (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo una ricerca condotta da epidemiologi del Barcelona Institute for Global Health su oltre 3700 persone in India, l’inquinamento indebolisce le ossa e aumenta il rischio di Osteoporosi. I dettagli dello studio sono stati pubblicati su Jama Network Open: gli esperti hanno confrontato la qualità di massa e densità ossea dei partecipanti con i livelli di inquinamento medi delle rispettive aree di residenza, in particolare i livelli di polveri sottili (il particolato fine di diametro di 2,4 nanometri o minore). E’ stata rilevata una connessione tra livelli di inquinamento e massa ossea, che appariva minore all’aumentare delle concentrazioni di polveri sottili nell’area di residenza dei partecipanti. L’analisi “contribuisce a colmare un vuoto della ricerca su inquinamento e salute delle ossa. L’inalazione delle particelle inquinanti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

