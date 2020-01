LIVE Atp Cup 2020, risultati 7 gennaio in DIRETTA: Kuzmanov domina su Darcis. A breve inizia Australia-Grecia (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI OGGI, ATP CUP 2020 (MARTEDI’ 7 gennaio) 08.30 BELGIO-BULGARIA: Darcis, finalmente! Il belga vince il suo primo game assoluto nel match: ora è 1-1 nel secondo parziale. Servizio per Kuzmanov. 08.28 RUSSIA-NORVEGIA: Gabashvili/Kravchuk vs. Durasovic/Ruud è 3-3 nel secondo set. Il duo russo ha vinto il primo set. 08.25 BELGIO-BULGARIA: Kuzmanov fa suo anche il primo game del secondo set. Darcis non riesce proprio a sbloccarsi. 08.21 RUSSIA-NORVEGIA: colpo di coda per gli scandinavi Durasovic/Ruud, che pareggiano le cose sul 2-2 nel secondo set recuperando il break di svantaggio che avevano. 08.17 BELGIO-BULGARIA: Kuzmanov fa percorso netto. Il primo set finisce 6-0 per lui: Darcis è inerme per ora. 08.13 RUSSIA-NORVEGIA: Gabashvili/Kravchuk dopo aver vinto il primo set, i russi vanno ... Leggi la notizia su oasport

