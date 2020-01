Corbetta, comandante dei vigili fermata con coca torna al lavoro. Il sindaco: “Rimane al suo posto” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il capo dei vigili di Corbetta Lia Vismara è tornata questa mattina in ufficio dopo la vicenda che l'ha vista coinvolta nei giorni scorsi quando è stata fermata e trovata in possesso di tre grammi di cocaina: i carabinieri di Bollate hanno trovato la droga nella sua auto. Il sindaco del comune di Corbetta: "Sino a quando non sarà chiarita tutta questa vicenda la comandante resterà al suo posto" Leggi la notizia su milano.fanpage

