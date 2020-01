Serj Tankian contro Donald Trump dopo l’attacco in Iran: “Bisogna dire no alla guerra” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un tweet di Serj Tankian contro Donald Trump è comparso nelle ultime ore e nel contesto dell'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio 2020 nell'aeroporto di Baghdad a seguito di un raid aereo lanciato con un drone MQ-9 proprio dal presidente degli Stati Uniti. Nell'attacco, che ha colpito proprio due auto di un convoglio che si allontanava dall'aeroporto iracheno dopo un atterraggio dalla Siria, sono caduti Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis: il primo è stato capo delle Forze Kuds mentre il secondo era vice capo delle Forze di Mobilitazione Popolare. L'attacco è avvenuto all'1 del mattino e successivamente rivendicato dal presidente Donald Trump. Il Pentagono ha giustificato l'attacco come un'azione di protezione del personale americano all'estero mentre Nancy Pelosi, dalla camera, ha affermato che Donald Trump ha ordinato il raid senza consultare il ... Leggi la notizia su optimaitalia

