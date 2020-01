Paola Barale parla di Gianni Sperti, ma tace su Raz Degan (Di lunedì 6 gennaio 2020) Paola Barale parla della fine del matrimonio con Gianni Sperti, ma non svela nulla sull’addio a Raz Degan. Nel corso della sua intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma La Confessione, la showgirl ha parlato del suo passato accanto all’opinionista di Uomini e Donne. I due sono stati sposati dal 1998 al 2002 dopo l’incontro a Buona Domenica e una storia d’amore da favola. Per anni la Barale, molto riservata, non ha mai voluto parlare dei motivi dell’addio dal ballerino ed entrambi hanno rilasciato pochissime interviste al riguardo. Per la prima volta a La Confessione, Paola ha confessato cosa la portò a mettere fine alle nozze con Sperti. “La fine del mio matrimonio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro – ha spiegato a Peter Gomez -. Lui lavorava, ma non sempre. Era un uomo forte, ma durante la relazione era ... Leggi la notizia su dilei

FonteUfficiale : Le ultime notizie di #gossip: - Paola Barale: la verità sul divorzio con Sperti ed il flirt con la De Filippi - Lu… - ItaliaNotizieV : Paola Barale e il flirt con Maria De Filippi: “Non la conosco bene” - louiscyfere : Paola Barale: 'Il rumor sul mio flirt con Maria De Filippi? So com'è nato' -