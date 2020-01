Elisa De Panicis concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il suo nome è uscito per ultimo, del tutto inatteso. Tra i concorrenti meno famosi del GF Vip di Alfonso Signorini, Elisa De Panicis è però tutt'altro che estranea al mondo televisivo: ha partecipato a Uomini e Donne e a Supervivientes in Spagna. Nel 2016 fece parlare per un flirt con Cristiano Ronaldo. Leggi la notizia su tv.fanpage

Silvia_264ever : @_gemmona_ Allora è Elisa de Panicis ex di Cristiano Ronaldo - Veronique__94 : @Federic01996 @ZeusMega @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @enrick81 @tw_fyvry @borraccino_ @gabrirz1… - SuperGuidaTV : @ciro_clienti @MasterAb88 Come da nostra anteprima ?? -