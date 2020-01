Calciomercato Inter | Marotta | «Cerchiamo un centrocampista e un esterno»

Calciomercato 4 gennaio : Juve - Emre Can resta! Inter-Vidal - l’affare si farà : Calciomercato 4 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 4 gennaio. Tutti gli affari in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. JuveNTUS– Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Torino, la Juventus sarebbe pronta a confermare Emre Can in vista della seconda parte di stagione. Nessun addio o possibile scambio con Paredes. INTER– Eriksen possibile affare […] L'articolo Calciomercato 4 gennaio: Juve, Emre Can ...

Calciomercato 2 gennaio : Juve - subito Kulusevski? Milan - oggi è l’Ibra-day. Inter - affondo per Eriksen : Calciomercato 2 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 2 gennaio. Affari dietro l’angolo e possibili sorprese, ecco tutti i dettagli e movimenti di giornata. JuveNTUS– Giornata di visite mediche per Kulusevski, poi la firma sul contratto. La Juventus valuterà attentamente se provare l’affondo immediato sul centrocampista svedese o rimandare direttamente l’appuntamento al prossimo […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - Alex Meret finisce nel mirino di Inter e Juventus : Le grandi prestazioni di Alex Meret non sono passate inosservate. L’ex portiere di Udinese e SPAL è diventato il numero uno indiscusso del Napoli, tanto da conquistarsi le attenzioni della Nazionale. Ai tempi dell’Udinese si diceva già che potesse essere più bravo del promettente Simone Scuffet e alla fine ha rispettato le aspettative. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’estremo ...

Calciomercato Lazio - interesse dei biancocelesti per Pjaca : Calciomercato Lazio, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca che è ai margini del progetto Juventus Il ds Tare ha già detto che la Lazio non farà operazioni clamorose in questa sessione di Calciomercato. Non è detto però che non si possa pensare, oltre che alle uscite, anche ad un colpo dell’ultimo minuto. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport si sarebbero accesi i riflettori su Marko Pjaca. Il ...

Calciomercato Napoli - ancora niente rinnovo per Mertens : Inter alla finestra : Calciomercato Napoli, ancora niente rinnovo per Mertens: Inter alla finestra Ieri Dries Mertens è volato in Belgio, a detta di Gattuso per curarsi dall’infortunio muscolare che lo terrà fuori contro l’Inter. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per il rinnovo del Belga, in scadenza a giugno. Secondo i colleghi de “Il Corriere dello Sport” pare che il numero 14 ancora non abbia deciso quale sarà il suo prossimo futuro. Riflette ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La bomba sull’Inter - scambio Juve-Bayern - poker Atalanta e Torino : LA bomba SULL’INTER – bomba dall’Inghilterra. Lo United ha fatto sapere all’Inter e a Conte di essere disposto a cedere Pogba solo in cambio di Lautaro Martinez. Pogba ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia all’Inter. Il francese sarebbe intrigato dall’idea di essere nuovamente allenato da Antonio Conte. Si lavora allo scambio Lautaro-Pogba, una trattativa che avrebbe del clamoroso. (ARTICOLO COMPLETO) scambio ...

Calciomercato Inter - Lampard apre all’addio di Giroud al Chelsea : Nuovo arrivo in casa Inter? L’assist di Lampard per l’approdo di Giroud in nerazzurro: le ultime sul Calciomercato del club milanese Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK della possibile partenza di Olivier Giroud. Il giocatore francese è un obiettivo di Calciomercato dell’Inter. «Non ci sono aggiornamenti su Ollie, ma ho parlato con lui. Se tutto rimarrà così è una possibilità che ...

Calciomercato Inter - quasi fatta per l’attaccante : l’annuncio dalla Francia : Calciomercato Inter, l’attaccante è vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra: l’annuncio arriva direttamente dalla Francia In questa stagione Olivier Giroud, visto anche il nuovo corso in casa Chelsea, non sta trovando spazio in maglia Blues ed in questa sessione di mercato può seriamente valutare la cessione. A maggior ragione visto che in estate ci sarà […] L'articolo Calciomercato Inter, quasi fatta per l’attaccante: ...

Calciomercato Inter : il Chelsea piomba su Gabigol - scambio con Giroud? : Calciomercato Inter: secondo i media inglesi, il Chelsea di Frankie Lampard è Interessato a Gabigol. scambio con Giroud? Il tormentone Gabigol è destinato a perdurare per tutto il mese di gennaio. Il brasiliano ha terminato il periodo di prestito al Flamengo e ora aspetta di conoscere la sua nuova destinazione. Inutile dire che il suo desiderio sarebbe quello di rimanere nel club di Rio de Janeiro ma l’offerta presentata dai brasiliani ...

Calciomercato Milan : un club inglese interessato a Piatek : Calciomercato Milan: un club inglese è fortemente interessato a Piatek, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Le ultime Krzysztof Piatek potrebbe salutare il Milan dopo appena un anno: il centravanti polacco ha affrontato una difficile prima parte di stagione, soprattutto se confrontata alla scorsa annata. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver messo la parola decisiva sull’addio di Piatek al Milan. Il The Sun riporta il ...

Calciomercato Inter - scambio assurdo per Pogba : Calciomercato Inter. Stando al Mirror, i nerazzurri vorrebbero prendere Pogba con un possibile, clamoroso, scambio tra i due club Nonostante le rassicurazioni sull’incedibilità più volte ribadite dall’allenatore del Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba continua ad animare le indiscrezioni di mercato riguardo una sua possibile cessione già a gennaio. Con il Real Madrid che pare […] L'articolo Calciomercato Inter, scambio ...

Calciomercato Napoli - idea Castrovilli : l’Inter è in vantaggio : Calciomercato Napoli, idea Castrovilli: l’Inter è in vantaggio Gli azzurri come non mai sono impiegati sul mercato per garantire a Gennaro Gattuso una rosa valida affinchè si possano recuperare le posizioni perse all’inizio di questa stagione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive di un interessamento del Napoli per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Per la rivelazione del campionato del club viola ...