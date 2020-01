Sottopelle il libretto delle vaccinazioni di ogni paziente (Di domenica 5 gennaio 2020) I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) hanno ideato un sistema grazie al quale il libretto delle vaccinazioni potrà essere letto Sottopelle. Tutto merito di un inchiostro innovativo: durante l'iniezione entra nella cute e qui resiste per minimo 5 anni. Anche se l'inchiostro non è visibile a occhio nudo, può essere individuato grazie a una fotocamera per smartphone priva del filtro per gli infrarossi. Il sistema è stato studiato per cercare di migliorare i programmi vaccinali soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, quelli dove ci sono problemi nel registrare correttamente le dosi già somministrate.Come funziona l'inchiostro intelligente per il libretto vaccinale Sottopelle?Lo studio che spiega come sia stato possibile creare questa sorta di inchiostro intelligente lo trovate su Science Translation Medicine. La sua realizzazione è stata possibile grazie anche ... Leggi la notizia su blogo

orsomarrone : Un inchiostro smart per 'scrivere' il libretto delle vaccinazioni sottopelle - L_Ceci_ : RT @kat_prima: Dunque, chip sottopelle per identificarci e/o fare acquisti, libretto vaccinale subito accanto, pass unica di Stato, manca u… - Pow_Wow_Indian : RT @kat_prima: Dunque, chip sottopelle per identificarci e/o fare acquisti, libretto vaccinale subito accanto, pass unica di Stato, manca u… -