Meningite, quinto caso sul lago d’Iseo: grave un ragazzino di 16 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Nuovo caso di Meningite sul lago d’Iseo: un ragazzino di 16 anni è la quinta persona colpita nella zona e sarebbe gravissimo. Dopo la morte di una 48enne lo scorso sabato (Marzia Colosio), il 16enne è stato ricoverato il 4 gennaio e i test hanno confermato che si tratta di Meningite. Secondo le prime informazioni, il giovane originario di Castelli Calepio, si troverebbe nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il paese di origini del 16enne è molto vicino a Predore, dove abitava la 48enne deceduta. Meningite sul lago d’Iseo Ha soltanto 16 anni l’ultimo ragazzino ricoverato a Bergamo nel reparto di Terapia Intensiva: il giovane ha presentato i sintomi di Meningite. Dopo la morte di Marzia Colosio, avvenuta sabato scorso, quindi, i medici hanno confermato che anche i sintomi presentati dal 16enne sono riconducibili a un caso di ... Leggi la notizia su notizie

