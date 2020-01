Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma: "Montalbano" sta bene (Di domenica 5 gennaio 2020) Luca Zingaretti è stato protagonista di un incidente a Roma mentre girava in scooter per via Cola di Rienzo: l'interprete de Il commissario Montalbano, per fortuna, sta bene. Luca Zingaretti è stato protagonista di un incidente, oggi a Roma, mentre girava in scooter per la centralissima via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Per fortuna il popolare attore non ha riportato nessuna ferita ed è subito tornato a casa, anche se in taxi. Andata decisamente peggio allo scooter su cui Luca Zingaretti era a bordo, che ha subito gravi danni, come testimoniano alcune foto diffuse in rete da alcuni passanti che sono stati testimoni del fatto. L'attore, amatissimo dal pubblico e che, da 20 anni, presta corpo e anima al commissario Montalbano, è stato investito da un'auto questa ... Leggi la notizia su movieplayer

