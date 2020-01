La Cina trema: un virus misterioso ha messo in ginocchio Pechino (Di domenica 5 gennaio 2020) Non sappiamo di preciso cosa sia, né da dove possa essere arrivata. Al momento ha già contagiato 44 persone, 11 delle quali versano in gravissime condizioni. È allerta in Cina a causa di una misteriosa polmonite virale che ha colto tutti alla sprovvista. Gli aeroporti hanno subito preso le adeguate precauzioni per segnalare i possibili casi sospetti e limitare i contagi. Il terrore del governo cinese è uno: il possibile ritorno dell’incubo Sars. A cavallo tra il 2002 e il 2003, la Severe Acute Respiratory Syndrome (cioè Sindrome acuta respiratoria grave) uccise ufficialmente 744 persone, costringendo le autorità a prendere misure straordinarie per evitare quella che sarebbe potuta essere una vera e propria catastrofe. Oggi Pechino ha paura di dover fronteggiare un evento simile. Teme per le conseguenze di questa nuova infezione (non certo il primo problema sanitario a colpire ... Leggi la notizia su it.insideover

