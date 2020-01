Carla Bossi trovata morta in un agriturismo vicino Milano. E’ stata uccisa (Di domenica 5 gennaio 2020) La donna, legata e con evidenti segni di percosse sul corpo, era la madre del propietario del “Podere Ronchetto”, dove è stata rinvenuta. Una donna, Carla Bossi, è stata ritrovata morta nell’agriturismo “Podere Ronchetto” alle porte di Milano. La donna, 90 anni, era la madre del proprietario. Il cadavere è stato rinvenuto dalla segretaria dell’agriturismo. … L'articolo Carla Bossi trovata morta in un agriturismo vicino Milano. E’ stata uccisa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

