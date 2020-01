Brescia, Balotelli ai tifosi della Lazio: «Vergognatevi» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Mario Balotelli è stato, ancora una volta, vittima di cori razzisti: ecco la risposta dell’attaccante ai tifosi della Lazio – VIDEO Mario Balotelli è stato grande protagonista oggi in campo contro la Lazio, nonostante la sconfitta del Brescia. Il centravanti ha aperto le marcature, firmando il primo gol del decennio come nel 2010. Balotelli è stato anche vittima di cori razzisti da parte dei tifosi della Lazio: l’attaccante, sul suo profilo Instagram, ha replicato duramente ai sostenitori biancocelesti. Ecco lo sfogo di Balotelli. View this post on Instagram Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allora stadio Vergognatevi! #saynotoracism✊ Leggi la notizia su calcionews24

