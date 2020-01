Aurora Ramazzotti Instagram, sensuale in riva al mare: «Che panorama!» (Di domenica 5 gennaio 2020) La bellissima Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros, ha deciso di trascorrere alcuni giorno al caldo e così è partita per le Maldive. Le sue vacanze però sono giunte al termine e così per salutare questo posto fantastico ha pensato bene di pubblicare una foto suoi social. Poche ore fa Aurora Ramazzotti su Instagram ha incantato tutti i suoi ammiratori con una sua foto in bikini. La figlia di Michelle ha un fisico stupendo, frutto dei costanti allenamenti quotidiani in palestra. La ragazza con le sue curve al punto giusto non passa di certo inosservata. La sua foto in stile “sirenetta” è stata invasa di like e commenti. Leggi anche –> Aurora Ramazzotti Instagram bikini da sogno alle Maldive, abbagliante: «Bianca e nobilissima pelle» Aurora Ramazzotti Instagram: sensuale in riva al mare L’affascinate Aurora Ramazzotti su Instagram ha deciso ... Leggi la notizia su urbanpost

