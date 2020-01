UEFA: svelati i 50 giovani più promettenti per il 2020. Ecco i nomi (Di sabato 4 gennaio 2020) UEFA: svelati i 50 giovani più promettenti per il 2020. Ecco i nomi Il sito ufficiale della UEFA ha stilato una lista contenente i nomi dei 50 giocatori ritenuti più promettenti nel panorama europeo in vista della stagione sportiva 2020: sono quattro i giocatori che militano nella nostra Serie A, soltanto uno l’italiano, si tratta di Alessandro Bastoni, difensore centrale di proprietà dell’Inter. LEGGI ANCHE: Prossima giornata Serie A: le designazioni arbitrali del turno 18 I 50 giocatori da tenere d’occhio per l’UEFA: quali di questi giocano in Serie A? Sono quattro i giovani talenti da tenere d’occhio in vista del 2020 che giocano attualmente nel campionato di Serie A: si tratta di Dejan Kulusevski (Parma), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Rafael Leao (Milan), e Alessandro Bastoni (Inter). Spicca anche il nome del belga Zinho Vanheusden, talento ... Leggi la notizia su termometropolitico

