Si è spenta all’età di 92 anni la regista e scrittrice Lorenza Mazzetti (Di sabato 4 gennaio 2020) La regista Lorenza Mazzetti è morta all’età di 92 anni. La donna era nota in tutto il mondo per i suoi libri autobiografici. ROMA – E’ morta all’età di 92 anni la scrittrice e regista Lorenza Mazzetti. La notizia della scomparsa di una personalità più importante del XX secolo è stata data dall’Ansa. Una carriera importante per la donna che negli ultimi anni aveva limitato le uscite pubbliche per motivi di salute. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo sui motivi del decesso e nelle prossime ore sarà comunicata la data del funerale. Molte persone andranno ad omaggiare la scrittrice e regista romana. Chi era Lorenza Mazzetti Nata il 26 luglio 1927 (Leone) a Roma, Lorenza Mazzetti non ha avuto un’infanzia semplice. Orfana di madre sin dalla nascita, la scrittrice e la regista era stata affidata ad una balia nel paesino di ... Leggi la notizia su newsmondo

