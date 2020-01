Mercato Juventus, Tuchel gela Paratici su un obiettivo: le parole (Di sabato 4 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche per la seconda metà di stagione. I bianconeri guardano anche in Francia, anche se le ultime notizie non sembrerebbero esaltanti. L’allenatore chiude al trasferimento, con Paratici che viene beffato dopo la presa di posizione del tecnico nelle ultime ore. Affare saltato. Mercato Juve: Tuchel gela Paratici Ecco le parole di Tuchel su Paredes e Cavani: “E’ stato difficile per Cavani, è stato infortunato diverse volte e questo gli ha fatto perdere il ritmo. E nel frattempo, gli altri sono andati bene. E’ qui ed è di buon umore, ho molta fiducia in lui e in Paredes. Credo che resteranno tutti e due”. Doccia fredda per i bianconeri, che vedono sfumarsi un obiettivo dopo le dichiarazioni dell’allenatore. Leggi la notizia su juvedipendenza

