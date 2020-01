Caserta, incendio in casa di riposo: due morti e quattro feriti. Tutti gli altri ospiti in salvo (Di sabato 4 gennaio 2020) Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incendio in una casa di riposo di Carinola, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero due donne. Altre quattro persone sono state salvate dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre provenienti dal comando di Caserta e dai distaccamenti di Teano e Mondragone. Gli altri ospiti erano stati già messi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Le fiamme sono divampate intorno alle 14. Dai primi accertamenti realizzati dai Vigili del fuoco, sembra che il rogo sia partito da un locale usato come lavanderia e che le cause siano di natura accidentale. L'articolo Caserta, incendio in casa di riposo: due morti e quattro feriti. Tutti gli altri ospiti in salvo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

