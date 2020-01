Bob femminile, Stephanie Schneider vince A Winterberg e apre la tripletta tedesca in Coppa del Mondo (Di sabato 4 gennaio 2020) Si trasforma in un festival tedesco la tappa di casa in quel di Winterberg valevole per la Coppa del Mondo di bob femminile 2020. Podio monopolizzato dalle atlete teutoniche (con Stephanie Schneider davanti a tutte) che rispondono con gli interessi al doppio successo di Kaillie Humpries a Lake Placid. Con questi risultati la classifica generale si compatta in vetta e rende tutto decisamente incerto. La statunitense rimane al comando con 642 punti, ma Stephanie Schneider si porta a sole 15 lunghezze di distanza, con Mariama Jamanka che prova a non mollare, terza a 56. La gara ha visto condizioni decisamente diverse a quanto successo ieri, con temperature più rigide e una nevicata che è andata ad infittirsi nel corso della giornata. Non ha avuto problemi da questo punto di vista la coppia composta da Stephanie Schneider e Kira Lipperheide che ha concluso con il tempo complessivo di ... Leggi la notizia su oasport

