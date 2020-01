Avellino, Musa si ripresenta: “Pronti a fare scelte ponderate per il mercato” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “E’ per me vedere tante facce conosciute – spiega Carlo Musa neo direttore sportivo – Ringrazio la società guidata dal presidente Izzo ed il direttore generale Martone. Siamo pronti a riiniziare questo percorso. Felice di ritrovare delle persone che c’erano lo scorso anno”. “In questi mesi ho visionato tante cose – spiega – Il mercato di gennaio è lungo, ma soprattutto particolare. Cercheremo di applicare la nostra idea di calcio insieme al mister Capuano. Abbiamo dei prestiti di alcuni elementi che dovranno essere valutati. Dobbiamo trovare qualche situazione idonee del mister”. Progetto e priorità: “Si è parlato molto di quel giorno a Napoli. In quel giorno ci fu un confronto, ma quel progetto non era in linea. Sono uscito di scena tranquillamente. Era chiara la situazione di difficoltà, ma non è stato il motivo del mio ... Leggi la notizia su anteprima24

