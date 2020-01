Aggressioni, sputi e buste con feci ai vicini: stalker condominiale finisce in carcere a Roma (Di sabato 4 gennaio 2020) Un uomo di 51 anni, romano, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Per anni ha tenuto in scacco gli abitanti del suo condominio, minacciandoli con lettere, telefonate anonime e arrivando perfino a inviare buste con feci e ad aggredire fisicamente alcuni dei vicini. Leggi la notizia su roma.fanpage

