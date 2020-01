Trapani, cane denutrito prova a gettarsi dal balcone. Il caso indigna il web (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bianca Elisi L'ennesima storia di maltrattamenti su animali arriva da Trapani, dove un cangolino denutrito ha provato a salvarsi gettandosi dal balcone. Il propietario però riesce a farla franca È un’immagine straziante. Una di quelle immagini che non vorremmo mai vedere e che non si addicono a un paese civile. Ritrae un pitbull, o meglio ciò che ne rimane dopo mesi di abbandono e denutrizione, proteso da un balcone nel tentativo di scappare alla sua prigionia. Un salto nel vuoto che, forse, avrebbe significato la salvezza ma che, il cagnolino, non ha avuto il coraggio di compiere. L’ennesima triste storia di maltrattamenti che arriva dal Sud. Siamo a Trapani, in via delle Rose 16, alle pendici di una palazzina disabitata dove da tempo era stata notata la presenza del povero animale. Una presenza che si era manifestata con guaiti che di giorno in giorno sono diventati sempre ... Leggi la notizia su ilgiornale

