Scoperta sensazionale: acqua al sapore di vino in una cantina spagnola (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un’azienda vinicola spagnola ha recentemente portato sul mercato un prodotto davvero particolare e del tutto nuovo. Il nuovo prodotto non è una nuova qualità di vino o un distillato, ma un’acqua aromatizzata al vino. Questa speciale bevanda permette ai consumatori di godersi il sapore di un buon vino senza però ingerire alcol. acqua al sapore di vino: l’invenzione straordinaria Questa famosa azienda vinicola situata in Galizia ha portato sul mercato quest’acqua davvero particolare che permette ai non bevitori di assaggiare comunque un buon vino. Ovviamente i gusti variano e la scelta per ora è tra vino rosso e vino bianco. Il nome di questa bevanda particolare è “Vida Gallaecia“ed è il risultato di una collaborazione durata due anni tra la cantina Bodega Líquido Gallaecia e i ricercatori del Consejo Superior de Investigaciones ... Leggi la notizia su velvetgossip

