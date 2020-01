Quel video del Capodanno coi droni a Shanghai era molto probabilmente falso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Era molto spettacolare ed è girato tantissimo in Italia e all'estero, perfino sul New York Times: ma chi era lì dice che non c'è mai stato Leggi la notizia su ilpost

PieroPelu : Tra 2 giorni l’appuntamento per pulire la spiaggia della #Feniglia a Orbetello, ci sarete? Abbiamo ricevuto tantiss… - ClaudioBaglioni : E QUEL TEMPO È UN FILM DI MILLE SCENE NON SI SA COM'È LA FINE SE LE COSE CHE CI FANNO STARE BENE SONO QUI PROPRIO… - OfficialASRoma : ?? Best Moment del decennio ?? ?? Sì, torniamo a parlare di quel quarto di finale di @ChampionsLeague ?? #ASRoma -