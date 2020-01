Previsioni Meteo, FOCUS sull’irruzione fredda dell’Epifania: temperature in picchiata di -10°C al Sud, tutti i DETTAGLI su GELO e NEVE di Domenica 5 e Lunedì 6 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Previsioni Meteo – E’ confermata l’irruzione di aria fredda tra domenica 5 gennaio e il giorno dell’Epifania, lunedì 6. Oramai, i modelli sono tutti concordi circa l’avvento di questo secondo RAID di aria artica continentale verso buona parte dell’Italia. Abbiamo già avuto modo di sottolineare, però, che si tratterà di una irruzione in un contesto barico caratterizzato da una pressione decisamente alta, con correnti fredde che scorreranno lungo il margine orientale di un’alta pressione che si mostrerà, a questo giro, piuttosto tenace, poco scalfita in corrispondenza del territorio italiano. La resistenza anticiclonica eviterà una sostanziale instabilità verso le regioni colpite con fenomeni, associati alla discesa di aria fredda, davvero scarsi e molto localizzati. Le aree più colpite da questa irruzione saranno quelle del medio-basso ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #3gennaio #ANSA - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - NicolasMoretti : La Puglia si aggiudica il premio National Geographic. È la regione più bella del mondo! - Meteo Italia, Previsioni… -