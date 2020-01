Paola Barale glissa su Maria De Filippi | “Alla gente cosa interessa?”

Paola Barale e Gianni Sperti - svelato il motivo del loro divorzio : ‘E’ ora della verità’ : La storia d’amore tra Paola Barale e Gianni Sperti ha conquistato moltissime persone. La coppia si è conosciuta negli anni ’90 dietro le quinte di Buona Domenica. Per entrambi è stato subito colpo di fulmine tanto da convolare a nozze nel giro di poco tempo. Purtroppo, il loro matrimonio è durato solamente 3 anni e adesso la show girl ha deciso di svelare il vero motivo della rottura. Vediamo cosa ha dichiarato Il motivo della ...

La Confessione (Nove) - Paola Barale a Peter Gomez : “Le accuse per droga nell’estate 2001? Una montatura per escludermi dalla tv” : Il blitz dei carabinieri nella casa presa in affitto all’Isola dell’Elba da Paola Barale e alcuni suoi amici nell’estate del 2001? Una montatura gonfiata dai giornali, anzi, “una cosa messa su a tavolino da qualcuno”. Paola Barale, ospite, insieme al giornalista Bruno Vespa, de ‘La Confessione’ di Peter Gomez venerdì 3 gennaio alle 22.45 su Nove, racconta i dettagli di quel giorno, quando, spiega il ...

Paola Barale e Gianni Sperti perché si sono lasciati : “Lui voleva dei figli ma io…” : La storia tra Gianni Sperti e Paola Barale è iniziata quando si sono conosciuti dietro le quinte di “Buona Domenica”: dapprima erano solo amici, poi la passione ha preso il sopravvento e i due si sono legati talmente tanto da decidere di sposarsi. Il matrimonio è durato solo tre anni, ecco i reali motivi della rottura… “Lui era freddo e distaccato” Sembrava una favola, ballavano insieme e si sono innamorati proprio ...

Paola Barale con il fidanzato? “Non so le parole - ma so che ti amo” : Dopo al separazione dell’ex compagno Raz Degan, la Barale si è sempre dichiarata “felicemente single”, cercando di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata. Recentemente ospite nel salotto di Mara Venier, ha confermato di non essere impegnata, ma in molti hanno nutrito alcuni sospetti. La storica (ormai ex) fidanzata del modello israeliano, infatti, in quell’occasione ha raggiunto gli studi Rai accompagnata dal suo osteopata Alessandro. ...

‘So che ti amo…’ : Paola Barale abbracciata ad un uomo ma… - la dichiarazione sui social [VIDEO] : Paola Barale e il Capodanno lontano dall’Italia Paola Barale ha deciso di trascorrere San Silvestro all’estero. Infatti qualche giorno fa la soubrette piemontese ha preso un aereo in compagnia di amici. Ovviamente a testimoniare il tutto sono delle foto e clip che la stessa ex compagna di Raz Degan ha condiviso sul suo account Instagram. E a proposito di social, di recente la sosia italiana di Marilyn Monroe ha fatto una vera e ...

“Sessualmente fluida…”. Paola Barale - le dichiarazioni piccanti della ex di Raz Degan : Paola Barale torna a far parlare di sé durante la trasmissione “Io e Te” di Pierluigi Diaco in onda su Rai Uno. La showgirl ha infatti lasciato di stucco i presenti durante l’intervista che l’ha vista protagonista durante il programma. Poco prima di entrare in studio la stessa Barale aveva postato uno scatto enigmatico su Instagram con la seguente didascalia: “Verificato Ci siamo.. si sta per andare in scena, è tutto pronto.. momento 1000 firme. ...

Paola Barale : "Io fluida? Non amo distinguere - ognuno fa ciò che vuole. Con gli uomini sono stata geisha" : “Io fluida? Non amo distinguere. ognuno fa quello che vuole nella vita”, parola di Paola Barale. La showgirl simbolo degli anni ’90 si è confessata ospite di Pierluigi Diaco durante la trasmissione di Rai Uno “Io e te”. “La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non ...

Paola Barale condurrà un programma : novità a Mediaset nel 2020 : Paola Barale presto tornerà a Mediaset con un nuovo programma: lo scoop Paola Barale è stata ospite giusto Sabato scorso da Pierluigi Diaco a Io e Te di notte. In quella occasione ha parlato della sua vita, della sua carriera e dei suoi progetti futuri. E a proposito di progetti futuri ecco arrivare un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In base alle voci di ...

Paola Barale : “Con gli uomini sono una scema - quasi una geisha. Io fluida? Ci sono state parecchie voci su di me…” : “sono una scema io con gli uomini, sono stata quasi una geisha e poi ho capito che le geishe hanno ragione di esistere laddove c’è un contratto, esiste il ruolo. Altrimenti poche geishe ragazze. Ci vuole parità altrimenti se ne approfittano, non capiscono”. A dirlo è Paola Barale che, ospite di Io e Te, ha raccontato per la prima volta aspetti inediti della sua vita privata confessando, tra le altre cose, a Pierluigi Diaco il suo ...

Paola Barale : "Io fluida? Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita" : “Io fluida? Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”. Paola Barale si racconta a Pierluigi Diaco.“Io non sono una di quelle persone che dice basta che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne ...