Palermo: stop a lavori su Ogliastrillo-Cefalù, Rfi pronta a rescindere contratto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – Esordio 2020 amaro per i cantieri in Sicilia. Con una comunicazione telefonica a Feneal, Filca e Fillea, la Toto Costruzioni, azienda impegnata nella realizzazione del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono sulla Palermo-Messina, ha comunicato che il 7 gennaio non riprenderà le attività. Le difficoltà, fanno sapere i sindacati, sarebbero legate a un contenzioso in atto tra la stazione appaltante e la Toto. Intanto stamattina Rfi ha fatto sapere ai sindacati che il 7 gennaio, se il fermo delle attività sarà confermato, partirà la lettera di rescissione del contratto con la Toto. “Non è giustificabile e neanche ammissibile che un cantiere appena partito si fermi sul nascere ai primi intoppi – affermano Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil tirrenica, Francesco Danese, segretario generale Cisl Palermo Trapani e Piero ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

