Maurizio Costanzo dice la sua sulle lacrime di Gemma Galgani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Maurizio Costanzo si è inserito nel dibattito che riguarda il più grande fenomeno del Trono Over ad Uomini & Donne, Gemma Galgani. Più volte nel corso delle stagioni del dating-show abbiamo visto la torinese in lacrime, e questo l’ha resa spesso bersaglio di critiche. Lui stesso conosce molto bene la parabola della Dama Bianca, con tutte le sue dinamiche e i suoi risvolti. In alcune occasione il noto giornalista ha avuto modo di studiarle da vicino, anche all’interno del suo show. E nello scrivere Le Pagelle sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, ancora una volta si è espresso in suo favore. L’opinione di Maurizio Costanzo Da sempre un grande sostenitore di Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ha voluto spendere alcune parole su di lei, sull’importanza del suo ruolo all’interno della trasmissione e sull’innegabile presa che ha sul pubblico. “La dama ormai è un volto ... Leggi la notizia su thesocialpost

zazoomblog : Maurizio Costanzo rivela: “Le lacrime di Gemma sono…” - #Maurizio #Costanzo #rivela: #lacrime - zazoomnews : Maurizio Costanzo rivela: “Le lacrime di Gemma sono…” - #Maurizio #Costanzo #rivela: #lacrime - zazoomblog : Maurizio Costanzo rivela: “Le lacrime di Gemma sono…” - #Maurizio #Costanzo #rivela: #lacrime -