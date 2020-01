LIVE Italia-Russia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Khachanov tra poco in campo, a seguire Fognini-Medvedev (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:30 Questa l’intera composizione del team Italiano all’ATP Cup: Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi, Simone Bolelli 10:25 Ricordiamo che questa è la prima edizione dell’ATP Cup, che ha sostanzialmente soppiantato i tornei di inizio anno in Australia e la Hopman Cup, torneo misto riconosciuto dall’ITF con trent’anni di storia 10:20 A dieci minuti dall’inizio di Travaglia-Khachanov, andiamo a veder cosa succede negli altri campi: a Brisbane Nick Kyrgios ha battuto Jan-Lennard Struff per 6-4 7-6(4) portando in vantaggio l’Australia sulla Germania, mentre in Gran Bretagna-Bulgaria Cameron Norrie ha vinto il primo set su Dimitar Kuzmanov. 10:15 Il programma della sfida, dopo Travaglia-Khachanov e Fognini-Medvedev, prevede anche il doppio, per il quale la scelta teorica ... Leggi la notizia su oasport

