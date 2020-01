Fuorigioco, cambia tutto: niente più “vivisezione”, tornano “tolleranza” e poteri al guardalinee [DETTAGLI] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Importanti novità per quanto riguarda il Fuorigioco. A scriverlo è l’edizione odierna di “La Repubblica”, spiegando che l’Ifab è pronto a reintrodurre la “tolleranza” e a restituire maggior potere ai guardalinee. Il riferimento è ai casi in cui il Fuorigioco è millimetrico, che non possono essere considerati chiari ed evidenti errori. Il segretario generale dell’Ifab, Lukas Brud, ha spiegato: “In teoria un Fuorigioco di un millimetro è Fuorigioco, ma se la prima decisione è di non fischiarlo e poi il Var deve usare 12 telecamere, vuol dire che errore chiaro ed evidente non era. Lo comunicheremo presto a tutte le competizioni”. In questi casi si dovrebbe tornare all’antico e tenere “per buona” la decisione del guardalinee. Per ora la regola non cambia, ma la novità potrebbe essere effettiva con la ripresa della Champions League ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

