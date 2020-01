Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 4, torna in tv dopo i drammi degli ultimi anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fernanda Lessa sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio0, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti. Il nome Leggi la notizia su liberoquotidiano

GrandeFratello : Hey hey... al #GFVIP ci sarà anche lei: Fernanda Lessa ?? Stay tuned, le sorprese non sono finite ??? - Luanaisme : Comunque l'attrice che fa l'ex di Demir somiglia a Fernanda Lessa ?? #heryerdesen - ahoy_boy98 : RT @Reality_House: #GFVIP DONNE Rita Rusic Antonella Elia Adriana Volpe Clizia Incorvaia Paola Di Benedetto Licia Nunez Fernanda Lessa UOM… -