Dopo il raid Usa in Iraq il petrolio prende quota (Di venerdì 3 gennaio 2020) La paura di una escalation di violenza in Medio Oriente si riflette sul petrolio, che segna un forte rialzo sui listini internazionali. Il greggio è schizzato immediatamente al rialzo Dopo la notizia del raid americano a Baghdad contro Qassam Soleimani, uomo forte di Teheran in tutto il Medio Oriente. Dopo aver toccato i massimi da maggio, il Wti ha registrato un progresso del 3,6% a 63,33 dollari al barile, mentre il Brent sale a 66,68 dollari al barile Dopo aver raggiunto livelli che non si vedevano da metà settembre scorso.Impennata per l’indice della volatilità, noto anche come indice della paura, il Vix, che vola del 23,7%, salendo a 15,43.“Le prospettive per il petrolio sono molto rialziste, queste ultime tensioni geopolitiche mettono a rischio l’offerta” segnalano gli esperti di ActivTrades. Gli investitori si spostano quindi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

