Alvaro Morte pronto per lo spin-off de La Casa di Carta sul Professore e Berlino: “Felice di farlo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Alvaro Morte non ha alcuna intenzione di svestire i panni dell'ingegnoso Professore de La Casa di Carta, ideatore e regista di spettacolari (o meglio, surreali) rapine milionarie. Anzi, è pronto a dare il suo contributo anche ad un eventuale spin-off della serie Netflix, quest'anno risultata la più vista sulla piattaforma in Italia e in diversi altri paesi nel mondo. Morte spiega di avere "le vertigini" all'idea di quanto La Casa di Carta sia diventata popolare nel mondo e, per questo, di cercare di non pensare al suo successo, per quanto possibile. Allo stesso tempo, deve tutto a questa serie e mostra enorme gratitudine nei confronti di un personaggio la cui enorme fortuna avrebbe rappresentato un peso per molti altri. Morte non intende dire addio al Professore, anzi, semmai fosse confermato il ventilato progetto di uno spin-off della serie, interpreterebbe volentieri pure ... Leggi la notizia su optimaitalia

