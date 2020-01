Viabilità, frana di Quincinetto: A5 Torino-Aosta aperta al traffico (Di giovedì 2 gennaio 2020) In riferimento alla chiusura dell’autostrada A5 a seguito dell’attivazione delle procedure di emergenza per la frana di Quincinetto, la Presidenza della Regione Valle d’Aosta su indicazione della Protezione Civile, comunica che l’autostrada A5 Aosta-Torino è regolarmente aperta al traffico. Al momento risulta percorribile il tratto autostradale Pont-Saint-Martin/Ivrea in entrambe le direzioni.L'articolo Viabilità, frana di Quincinetto: A5 Torino-Aosta aperta al traffico Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

