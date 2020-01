Regionali, Clemente in trappola: se non stravince, cederà il passo alla De Majo. (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa decisione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, di imbottire di assessori la sua lista per le prossime Regionali, rappresenta un vero e proprio trappolone per chi, spinto dalla speranza di guadagnare una poltrona in consiglio regionale, si lascerà tentare dalla proposta. Oggi il Corriere del Mezzogiorno ha rivelato che il sindaco, per ingolosire i suoi assessori, assai refrattari all’idea di candidarsi in una lista che non ha alcuna speranza di vittoria, ha garantito loro che non dovranno dimettersi dalla giunta, ma potranno affrontare la campagna elettorale restando in carica. Una prospettiva che avrebbe convinto alcuni esponenti della giunta, come Ciro Borriello e Alessandra Clemente, a dare la loro disponibilità per la candidatura alle Regionali. La Clemente, così, finirà in trappola. La giovane Alessandra, infatti, punta alla ... Leggi la notizia su anteprima24

