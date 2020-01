Pugno duro nei 5 stelle anche sui rimborsi. Sanzioni fino alla sospensione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pugno duro. Con provvedimenti che arriveranno fino alla sospensione dal Movimento 5 stelle. Poco prima di Natale sulle mail di deputati e senatori è arrivato un alert che suonava più o meno così: “Mettersi in regola con le restituzioni entro il 31 dicembre se non si vuole incorrere in Sanzioni”. Un’ultima chiama. Perché sui soldi, sui costi della politica e sul “francescanesimo” come cifra qualificante il Movimento ha costruito un buon pezzo della propria credibilità. E la grande tensione che covava da mesi ed è poi esplosa dopo l’addio di Lorenzo Fioramonti ha convinto i vertici a deporre la carota e sfoderare il bastone.“Ne va della nostra credibilità”, il ragionamento fatto da Luigi Di Maio. Così la macchina dei controlli è partita, e le Sanzioni sono allo studio. Sul come e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

