PlayStation Plus: annunciati i giochi gratuiti di gennaio tra capre e Uncharted (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 degli utenti PlayStation 4 è anche sinonimo di giochi gratuiti, almeno per tutti coloro che sono abbonati a PlayStation Plus. Sony ha infatti annunciato i due titoli che saranno scaricabili da tutti coloro che possiedono una sottoscrizione al servizio e i due annunci, per motivi diversi, non hanno di certo bisogno di presentazioni.Il piatto forte del mese è indubbiamente Uncharted: The Nathan Drake Collection. Si tratta di una riedizione che fa anche da collection e che unisce le prime tre avventure di Nathan Drake in un unico imperdibile pacchetto. Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake sono stati migliorati dall'ottimo lavoro degli esperti di Bluepoint Games per cercare di sfruttare al meglio l'hardware ovviamente più performante di PS4. Un lavoro di ottima qualità che potete riscoprire nella nostra recensione.Ma come detto ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco i giochi gratuiti di gennaio! #PlayStationPlus #PS4 - IGNitalia : Le prime tre avventure di #Uncharted e una rigorosa simulazione ovina: buon 2020 con i giochi di PlayStation Plus! - focusTECHit : Playstation Plus, ecco i giochi gratuiti del mese di Gennaio - | -