Paragone: “Nessuna scissione con Di Battista e non andrò nella Lega. Mi dovranno buttare fuori dal gruppo M5s, mia espulsione arbitraria” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Smentisce di avere in mente altri progetti e rivendica di aver agito per difendere il programma M5s. O almeno “il suo spirito espansivo” e contro le regole volute da Bruxelles. Meno di 24 ore dopo l’espulsione dal Movimento 5 stelle, il senatore Gianluigi Paragone dice di non riconoscere la decisione del collegio dei probiviri e, forte del sostegno di peso dell’ex deputato Alessandro Di Battista, annuncia che non lascia il gruppo in Senato. “Mi dovranno buttare fuori”. Quindi, assicura, per il momento non ha in programma scissioni o passaggi ad altri partiti (neppure alla Lega). Il giornalista è stato messo sotto accusa per aver votato contro il voto di fiducia alla legge di Bilancio a dicembre scorso, atto che viola il regolamento. “Cacciarmi è stata una decisione arbitraria e presa in conflitto d’interessi”, ribatte Paragone. Che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

