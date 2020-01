Michele Cucuzza prima del Grande Fratello Vip: “Non ho le idee chiare” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Grande Fratello Vip anticipazioni, Michele Cucuzza rivela: “Non ho le idee chiare” Giornalista, scrittore e per anni padrone di casa de La Vita in Diretta (oggi nelle mani di Lorella Cuccarini e Alberto Matano): Michele Cucuzza si prepara ad affrontare la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà mercoledì 8 gennaio su Canale 5, con entusiasmo e curiosità. In una recente intervista rilasciata a Libero, Michele Cucuzza ha svelato di non avere ancora le idee molto chiare, ma vuole mettersi alla prova, fino a quando non sarà eliminato dal televoto da casa, e vedere come reagirà senza telefono, social e notizie. Quello che più lo incuriosisce è capire come funziona la convivenza con più persone sconosciute, senza snobismo, da un punto di vista giornalistico: “Questa sarà una edizione importante. Sono venti anni esatti di Grande Fratello in Italia. Spero anche ... Leggi la notizia su lanostratv

