Giulia de Lellis derubata: “Sono rimasta in mutande, me l’hanno fatta grossa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inizia davvero malissimo l’anno per Giulia de Lellis. I fans dell’influencer non hanno potuto fare a meno di notare, nelle ultime ore, che la De Lellis sia stata meno presente sui social. E proprio oggi Giulia ha deciso di raccontare quello che è successo, spiegando il motivo di questa sua assenza. Usa i social per raccontare quasi sempre cose piacevoli e positive per cui non le piace parlare molto di cose negative. Ma deve farlo per spiegare il perchè di molte cose, in particolare i motivi per i quali deciderà di cambiare anche modo di comunicare con i followers. A fine anno infatti Giulia de Lellis è stata derubata e racconta sui social quello che è successo. Non è la prima volta tra l’altro che le capita. Quello dei furti in casa sembra essere il destino delle influencer che comunicano ogni mossa e ogni spostamento sui social. Prima di Natale era successo a ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

