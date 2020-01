Mercato Juventus, la sorpresa arriva dall’Olanda: il nome (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche in vista delle annate future. Paratici è sempre operativo sul Mercato, con un talento olandese finito sul taccuino del dirigente bianconero. I contatti sono stati già avviati, visti i buoni rapporti con l’entourage del calciatore. Si lavora però sotto traccia per bruciare la concorrenza. Mercato Juve: piace Gravenberch, Paratici parla con Raiola Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “CalcioMercato.com” il wonderkid classe 2002 Ryan Gravenberch dell’Ajax sarebbe in orbita Juve. Il gioiellino del club olandese piace molto ai bianconeri, con l’agente del giocatore Mino Raiola che avrebbe già riallacciato i contatti con Paratici dopo l’affare De Ligt della scorsa estate. Tutto però rimandato a giugno, con le due parti che continuano a lavorare nell’ombra per pianificare ... Leggi la notizia su juvedipendenza

