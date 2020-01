Bruno Cirillo a Calcioweb: “Scudetto? Inter e Lazio daranno fastidio alla Juventus”. E sulla famosa lite con Materazzi… (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una lunga carriera calcistica in giro per l’Italia e per il mondo. Bruno Cirillo ha giocato in ben 6 nazioni diverse, vestendo la maglia di 12 squadre. Idolo soprattutto dei tifosi della Reggina, in Serie A è stato anche calciatore di Inter, Lecce e Siena. Per il difensore campano tante esperienze anche all’estero: in Grecia con Aek Atene e Paok Salonicco, in Spagna col Levante, a Cipro con l’Aiki Larnaca, in Francia col Metz e in India col Pune City. La redazione di Calcioweb lo ha contattato telefonicamente per chiedergli un parere non solo sulla formazione calabrese, dominatrice assoluta del Girone C di Serie C, ma anche in generale sulla corsa Scudetto. “C’è poco da dire, lo confermano i numeri, la Reggina è la squadra più forte del girone meridionale – sottolinea Cirillo -. Poi gli altri possono pensare quello che vogliono, ma la realtà è ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

