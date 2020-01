Brescia, raccoglie petardo inesploso e gli scoppia in mano: 45enne perde tre dita (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un 45enne ha perso tre dita di una mano nell'esplosione di un petardo che aveva raccolto da terra. È successo a Brescia nella notte di Capodanno. L'uomo, originario dello Sri Lanka, è stato medicato in ospedale e dimesso con prognosi di trenta giorni. A Milano due ragazzini hanno perso la mano mentre maneggiavano materiale pirotecnico. In totale sono nove i feriti nel capoluogo, tra cui due bambini di 9 e 4 anni. Leggi la notizia su milano.fanpage

