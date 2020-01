Botti di Capodanno a Milano, 14 feriti: in tre perdono la mano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A causa dei Botti di Capodanno anche quello della città di Milano è un bilancio drammatico. Il capoluogo lombardo si è svegliato, la mattina del 1 gennaio 2020, con 14 feriti, alcuni dei quali in condizioni molto serie. Due i giovani ai quali si è dovuto amputare una mano, entrambi minorenni. Botti di Capodanno Milano, 14 feriti La mattina del 1 gennaio 2020 conta già i primi feriti per via dei classici Botti di Capodanno esplosi nella notte. Nell’area metropolitana di Monza e Milano si contano 14 feriti soccorsi dal 118, senza contare gli 8 casi di abusi di alcool o sostanze stupefacenti, ricoverati d’urgenza in codice rosso. Tra questi feriti, per ben 3 è stato necessario amputare la mano, e purtroppo si contano almeno 2 minorenni. Capodanno, 2 minorenni amputati A Cuggiono, poco prima dell’una di notte, un ragazzo di 14 anni ha rimediato l’amputazione della ... Leggi la notizia su notizie

